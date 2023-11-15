Ветеранам хочуть гарантувати працевлаштування: законопроєкт вже подали у Верховну Раду

Українським ветеранам не так просто знайти роботу після демобілізації. Народні депутати пропонують підштовхнути бізнес до найму працівників, які нещодавно захищали Україну.

Гарантоване працевлаштування для ветеранів

До Верховної Ради надійшов законопроєкт № 10261, передає 24 Канал. Документ пропонує внести зміни у закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Депутати хочуть, аби працевлаштування для ветеранів війни було гарантованим. Якщо ж підприємства будуть відмовлятися брати їх на роботу, то повинні понести адміністративно-господарську відповідальність.

У документі пропонують встановити норматив для робочих місць підприємств, організацій, установ та навіть фізичних осіб, на рівні 2% від середнього показника облікового штату за рік. Якщо ж кількість працівників становить від 8 до 25, то роботодавець повинен надати 1 робоче місце для ветерана.

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Слідкувати за виконанням закону повинен Український ветеранський фонд, якому Пенсійний фонд буде змушений надавати усю інформацію про працевлаштованих ветеранів війни. Також Пенсійний фонд повинен надавати інформацію, яка допоможе обчислювати кількість робочих місць для ветеранів.

Якщо отримана від Пенсійного фонду інформація свідчитиме про порушення з боку бізнесу, організацій чи установ, то це буде підставою для перевірки. Щорічно 10 березня буде формуватися перелік роботодавців, які здійснювали порушення, і їм будуть надсилати штрафи.

Покарання може складати середню річну заробітну плату за кожне робоче місце, яке не надали ветерану, або ж її половину, якщо у штат налічує від 8 до 15 осіб.