Gin отримає 510 тисяч фунтів від Toloka: компанія українки зробить велосипед для доставки

Компанія Gin, яка виготовляє велосипеди, отримає великий транш фінансування. Втім, і завдання перед нею стоїть доволі амбітне – розробити велосипед для цілої індустрії.

Великі інвестиції у велосипеди

Венчурний синдикат Toloka профінансує британську компанію Gin, яка спеціалізується на виробництві електричних велосипедів. Бізнес, серед засновників якого є українка, отримає 510 тисяч фунтів стерлінгів.

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Згідно із планом, стартап повинен використати гроші для розширення виробництва та збільшення обсягів продажів. Після інвестицій Toloka.vc увійде до складу ради директорів Gin.

Також угода передбачає певний борговий компонент. Це означає, що після кожного кварталу інвестори будуть отримувати свої відсотки.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На думку інвесторів, вже до кінця 2024 року компанія зможе продавати до 200 велосипедів на місяць. Для цього потрібно розширити виробництво, пріоритетні напрямки – Україна та Польща.

Окрім того, велика ставка робиться на те, що Gin запустить у продаж вантажні велосипеди, які створили спеціально для водіїв Glovo, Uber Food та інших сервісів доставки.