Большие инвестиции в велосипеды

Венчурный синдикат Toloka профинансирует британскую компанию Gin, специализирующуюся на производстве электрических велосипедов. Бизнес, среди учредителей которого украинка, получит 510 тысяч фунтов стерлингов.

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Согласно плану стартап должен использовать деньги для расширения производства и увеличения объемов продаж. После инвестиций Toloka.vc войдет в состав совета директоров Gin.

Также сделка предусматривает определенный долговой компонент. Это означает, что после каждого квартала инвесторы получат свои проценты.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

По мнению инвесторов, уже к концу 2024 года компания сможет продавать до 200 велосипедов в месяц. Для этого необходимо расширить производство, приоритетные направления – Украина и Польша.

Кроме того, большая ставка делается на то, что Gin запустит в продажу грузовые велосипеды, созданные специально для водителей Glovo, Uber Food и других сервисов доставки.