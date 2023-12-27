Большие инвестиции в велосипеды
Венчурный синдикат Toloka профинансирует британскую компанию Gin, специализирующуюся на производстве электрических велосипедов. Бизнес, среди учредителей которого украинка, получит 510 тысяч фунтов стерлингов.
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Согласно плану стартап должен использовать деньги для расширения производства и увеличения объемов продаж. После инвестиций Toloka.vc войдет в состав совета директоров Gin.
Также сделка предусматривает определенный долговой компонент. Это означает, что после каждого квартала инвесторы получат свои проценты.
По мнению инвесторов, уже к концу 2024 года компания сможет продавать до 200 велосипедов в месяц. Для этого необходимо расширить производство, приоритетные направления – Украина и Польша.
Кроме того, большая ставка делается на то, что Gin запустит в продажу грузовые велосипеды, созданные специально для водителей Glovo, Uber Food и других сервисов доставки.