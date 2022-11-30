Google заплатить штраф за рекламу свого смартфона, яка не відповідала дійсності

Google заплатить штраф за рекламу смартфонів Pixel 4, яка не відповідала дійсності. Штраф у розмірі понад 9 мільйонів доларів вже погодила Федеральна торгова комісія (FTC) та прокурори семи штатів.

Що було не так з рекламою смартфона Pixel 4

Радіоведучі iHeartRadio під час ефірів зачитували рекламну інформацію, де розповідали, що самі користуються смартфонами Pixel 4 й задоволені їх якістю. Компанія Google заплатила їм 2,6 мільйона доларів та майже 2 мільйони доларів іншим 11 дрібним радіостанціям за рекламу вище згаданих гаджетів.

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Під час реклами радіоведучі розповідали про те, як люблять робити світлини саме на Pixel 4 та розхвалювали різні функції смартфона. Однак, як пізніше з'ясувала Федеральна торгова комісія США, насправді радіоведучі, які рекламували смартфони, не тестували Pixel 4. Ба більше, протягом 2019 та 2020 років така реклама, за даними комісії, озвучувалася близько 29 тисячі разів.

Варто зауважити, що у рамках угоди Google та iHeartMedia буде заборонено використовувати рекомендації, що вводять в оману населення. Крім того, компанії мають заплатити штатам, з якими укладається угода. Мовиться про 9,4 мільйона доларів.

У Google вуже заявили, що компанія дуже серйозно ставиться до дотримання законів про рекламу, а от радіостанція iHeartMedia відмовилась від коментарів.