Google купує Wiz: найбільше поглинання в історії компанії

Google офіційно підписала угоду про придбання Wiz, стартапу в галузі кібербезпеки, за рекордні 32 мільярди доларів. Це найбільша угода в історії корпорації Alphabet і стратегічний крок для зміцнення безпеки хмарних сервісів.

Google інвестує у хмарну безпеку

Google Cloud планує використати технології Wiz для посилення захисту даних у хмарі та покращення багатохмарних рішень (multicloud), інформує 24 Канал з посиланням на Google.

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Зауважте. Після завершення угоди Wiz стане частиною Google Cloud, а її продукти залишаться доступними для клієнтів на всіх основних хмарних платформах, включаючи Amazon Web Services, Microsoft Azure та Oracle Cloud.

За даними Google, інтеграція Wiz дозволить:

Покращити розробку та автоматизацію хмарної безпеки

Знизити витрати клієнтів на кіберзахист

Розширити можливості мультихмарної безпеки

У Wiz зазначають, що угода не змінить основний фокус компанії, а лише допоможе прискорити її місію – забезпечити бізнесу безпечне впровадження штучного інтелекту та хмарних технологій.

Що відомо про Wiz

Заснована у 2020 році колишніми співробітниками ізраїльського підрозділу кіберрозвідки

Базується у США, працює у сфері хмарної кібербезпеки

Обслуговує майже 50% зі 100 найбільших американських компаній

У 2023 році досягла 500 млн доларів річного доходу, а у 2025 планує подвоїти цю цифру

Оцінювалася у 12 млрд доларів ще у 2022 році

Рекордне поглинання для Google

Ця угода стала значно більшою за попередні покупки Google. До цього найбільшим придбанням компанії було поглинання Motorola Mobility у 2011 році за 12,5 мільярда доларів.

Перемовини щодо купівлі Wiz велися ще у 2023 році, але тоді Alphabet пропонувала 23 мільярди доларів, і угода зірвалася через побоювання щодо антимонопольного законодавства.

Після завершення операції Wiz продовжить працювати незалежно, а її сервіси будуть доступні через Google Cloud Marketplace та інші партнерські платформи. Інтеграція Wiz з екосистемою Google стане важливим кроком у зміцненні позицій компанії у сфері хмарної безпеки та штучного інтелекту.