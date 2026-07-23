Євросоюз оштрафував Google на майже 900 мільйонів євро

Європейська комісія наклала на Google штраф у розмірі 890 мільйонів євро за порушення Закону про цифрові ринки (DMA). Регулятори дійшли висновку, що компанія надавала перевагу власним сервісам і обмежувала можливості розробників у Google Play.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

За що на Google наклали штраф?

Регулятор встановив два порушення. Перше стосується пошукової системи Google, де компанія надавала перевагу власним сервісам у результатах пошуку. За висновками Єврокомісії, сервіси Google відображалися помітніше завдяки покращеному оформленню, спеціальним фільтрам і візуальним елементам, тоді як аналогічні сторонні платформи не мали таких можливостей. Друге порушення пов'язане з магазином застосунків Google Play.

Комісія вважає, що компанія обмежувала розробників, не дозволяючи їм безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні способи оплати чи придбання підписок, зокрема через власні сайти або інші магазини застосунків. За ці порушення Google отримав два окремі штрафи: 460 мільйонів євро за порушення правил роботи пошукової системи та 430 мільйонів євро через обмеження в Google Play.

Європейська комісарка з питань конкуренції Тереза Рібера наголосила, що успіх продуктів має визначатися їхньою якістю, а не домінуванням компанії на ринку. За її словами, європейські споживачі повинні мати доступ до інформації про вигідніші пропозиції незалежно від того, чи отримує власник магазину застосунків комісію.

У Єврокомісії зазначили, що Google має виконати рішення протягом 60 днів. Якщо компанія не усуне виявлені порушення, їй можуть загрожувати додаткові періодичні штрафи у розмірі до 5% від загального світового обороту. У Google вже розкритикували рішення європейського регулятора.

Президент компанії з міжнародних справ Кент Вокер заявив, що санкції є несправедливими та можуть негативно позначитися як на європейському бізнесі, так і на споживачах. За його словами, регулювання має стимулювати розвиток продуктів, а не погіршувати їх.

Довідково. Закон про цифрові ринки (DMA) набув чинності в Європейському Союзі у 2022 році. Його мета – посилити конкуренцію на цифрових ринках, запобігти зловживанню ринковою владою з боку великих технологічних компаній і забезпечити рівні умови для нових учасників ринку.

Нагадаємо, про те, що Європейський Союз планує оштрафувати Google на кілька сотень мільйонів євро за можливе порушення Закону про цифрові ринки (DMA) стало відомо ще в травні. Проте, тоді конкретної інформації, коли буде накладений штраф ще не було.