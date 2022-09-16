Google в Японії випустив чипси "зі смаком смартфона"

Техногігант Google випустив обмежену партію власних картопляних чипсів в Японії. Їх компанія не планує продавати, натомість подарує 2 тисячам японців, які візьмуть участь у лотереї.

Розіграш відбудеться у межах маркетингової кампанії Google, покликаної прорекламувати новий смартфон техногіганта Pixel 7. Подібну акцію американська корпорація запускала в Японії й минулого року, для реклами попередньої моделі ґаджета.

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Чипси Google "зі смаком смартфона"

Минулого року чипси від Google в Японії мали всього один смак, проте пакування було виконане у п'яти кольорах – вони відповідали всім можливим варіаціям кольорів флагманів Pixel 6.

Цього ж року техногігант випустив чипси з чотирма смаками та кольорами, кожен з яких також відповідає кольоровій гамі нових смартфонів Pixel 7:

білий колір – зі смаком сиру;

сірий – цибулі;

жовтий – соленого лимона;

чорний – чорного перцю.

Змінилось і пакування маркетингову продукту – чипси отримали паперові упаковки прямокутної форми, схожі на смартфони Google Pixel 7.

Щоправда, партія Google-чипсів для промокампанії значно зменшилась – минулого року було виготовлено 10 тисяч упаковок, а цьогоріч – всього 2 тисячі. До слова, розіграш чипсів від американського техногіганта в Японії триватиме до 23 вересня.

Додамо, що Google – не єдиний відомий міжнародний бренд, який просуває свої продукти за допомогою креативного маркетингу в абсолютно відмінній від основної галузі ведення бізнесу.

До прикладу, компанія Heinz у співпраці з онлайн-магазином ThreadUp нещодавно представила колекцію одягу з плямами від кетчупу. Таким чином виробник соусів вирішив прорекламувати свій основний продукт.