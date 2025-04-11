Як працюватиме "Нова пошта" на Великодні свята

Компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи на період Великодніх свят. У компанії запланували лише один вихідний день.

Розклад "Нової пошти" на Великдень

Інформацію опублікували на офіційному сайті, повідомляє 24 Канал. Зокрема, ще у суботу, 19 квітня, відділення та служби доставки працюватимуть за звичайним суботнім розкладом.

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А вже в неділю, 20 квітня, компанія не надаватиме послуг – цього дня всі відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати будуть зачинені.

Коли пошта відновить роботу

У понеділок, 21 квітня, "Нова пошта" повертається до звичного графіка роботи.

Пресслужб компанії також закликала клієнтів заздалегідь планувати відправлення та отримання посилок з урахуванням змін у розкладі.