Расписание "Новой почты" на Пасху

Информацию опубликовали на официальном сайте, сообщает 24 Канал. В частности, еще в субботу, 19 апреля, отделения и службы доставки будут работать по обычному субботнему расписанию.

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А уже в воскресенье, 20 апреля, компания не будет предоставлять услуг – в этот день все отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы будут закрыты.

Когда почта возобновит работу

В понедельник, 21 апреля, "Новая почта" возвращается к привычному графику работы.

Пресс-служба компании также призвала клиентов заранее планировать отправку и получение посылок с учетом изменений в расписании.