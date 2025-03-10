Компания должна оставаться гибкой и инновационной

Об этом он сообщил в фейсбук, объяснив свое решение ростом масштабов бизнеса, информирует 24 Канал. По словам Поперешнюка, "Новая почта" превратилась в крупную корпорацию с почти 30 000 работников, что повлекло значительное расширение управленческого и административного аппарата.

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Я хочу, чтобы компания оставалась живой, способной генерировать и реализовывать вау-идеи, а не превращалась в забюрократизированную структуру, где главное – не ошибиться,

– пояснил он.

Цель – развитие, а не сокращение персонала

В отличие от государственных органов, где увольнения часто ведут к улучшениям, в бизнесе каждый работник важен, отметил совладелец компании. Поэтому его цель – не сокращение штата, а оптимизация бизнес-процессов и расширение компании на новые рынки.

Поперешнюк анонсировал аудит всех неоперационных работников (тех, кто не работает непосредственно с посылками). Они будут разделены на две категории:

Те, кто поддерживают жизнедеятельность компании.

Те, кто развивают и совершенствуют ее.

Приоритет и ресурсы получат работники второй категории, а также будут выявлены и устранены лишние или вредные процессы.

Что такое DOGE Илона Маска DOGE – это временный правительственный орган, создан в январе 2025 года администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа для повышения эффективности. Его возглавил DOGE – это временный правительственный орган, создан в январе 2025 года администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа для повышения эффективности. Его возглавил Илон Маск . Организация будет работать до 4 июля 2026 года и не является частью правительства США на уровне Кабинета министров.

Таким образом, "Новая почта" стремится не только оптимизировать свою деятельность, но и создать новый подход к управлению крупной компанией, ориентируясь на мировые практики.