Компания должна оставаться гибкой и инновационной
Об этом он сообщил в фейсбук, объяснив свое решение ростом масштабов бизнеса, информирует 24 Канал. По словам Поперешнюка, "Новая почта" превратилась в крупную корпорацию с почти 30 000 работников, что повлекло значительное расширение управленческого и административного аппарата.
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Я хочу, чтобы компания оставалась живой, способной генерировать и реализовывать вау-идеи, а не превращалась в забюрократизированную структуру, где главное – не ошибиться,
– пояснил он.
Цель – развитие, а не сокращение персонала
В отличие от государственных органов, где увольнения часто ведут к улучшениям, в бизнесе каждый работник важен, отметил совладелец компании. Поэтому его цель – не сокращение штата, а оптимизация бизнес-процессов и расширение компании на новые рынки.
Поперешнюк анонсировал аудит всех неоперационных работников (тех, кто не работает непосредственно с посылками). Они будут разделены на две категории:
- Те, кто поддерживают жизнедеятельность компании.
- Те, кто развивают и совершенствуют ее.
- Приоритет и ресурсы получат работники второй категории, а также будут выявлены и устранены лишние или вредные процессы.
Что такое DOGE Илона МаскаDOGE – это временный правительственный орган, создан в январе 2025 года администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа для повышения эффективности. Его возглавил Илон Маск. Организация будет работать до 4 июля 2026 года и не является частью правительства США на уровне Кабинета министров.
Таким образом, "Новая почта" стремится не только оптимизировать свою деятельность, но и создать новый подход к управлению крупной компанией, ориентируясь на мировые практики.