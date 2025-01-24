Наложенный платеж в приложении NovaPay

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес. Рассказываем, кому доступна услуга и как ею воспользоваться.

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Ранее подписания договора наложенного платежа осуществлялось вручную, что требовало больше времени и усилий. Клиентам нужно было заполнить заявку на сайте, загрузить документы и ждать звонка менеджера для указания,

– отметил Алексей Рубан, директор по инновациям NovaPay.

По его словам, теперь оформление договора наложенного платежа стало максимально автоматизированным и удобным.

Как воспользоваться наложенным платежом в NovaPay

Чтобы заключить договор наложенного платежа в приложении, нужно:

иметь открытый счет ФЛП в приложении NovaPay;

в кошельке на экране ФЛП нажать вкладку "Больше", выбрать "Договор наложенного платежа" и "Оформить договор";

после проверки документов – подписать договор и добавить до трех электронных адресов работников для работы с наложенным платежом.

Какие преимущества услуги наложенного платежа После активации договора клиенты смогут получать наложенный платеж без комиссии прямо на счет ФЛП день в день, иметь все детали работы на одном экране, формировать выписки за необходимый период.

Обратите внимание. Ранее заключенные договоры также будут доступны для просмотра в приложении.

Это действительно поможет предпринимателям упростить финансовые вопросы. Так, ранее они должны были вручную отслеживать наличные и безналичные переводы, что занимало много времени. Теперь все поступления наложенного платежа автоматически отображаются в приложении.

