Новая почта присоединилась к программе Плюсы
Предложение стало доступным благодаря программе Плюсы и поддержке Министерства обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.
Смотрите также Украинцы получили фейковые сообщения от "Новой почты": что делать, если открыли вложение
Справочно. Для активации скидки необходимо сгенерировать штрихкод в мобильном приложении "Армия+". После этого штрихкод следует показать оператору отделения "Новой почты", который активирует предложение.
Как отправить посылку за 1 гривну
Каждый военный может воспользоваться программой трижды в месяц, создавая соответствующее количество штрихкодов.
Программа охватывает прифронтовые области Украины, а именно:
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Донецкую;
- Запорожскую;
- Херсонскую.
Объясняю на примере, как это работает. Ваша семья присылает вам посылку в Донецкую область. Вы можете просканировать штрихкод на отделении в Краматорске и забрать ее за 1 гривну. Или наоборот: вы отправляете своим родным посылку из Донецкой области. Для этого вы также сканируете штрихкод в отделении и отправляете за 1 гривну,
– объяснила Екатерина Черногоренко.
Справка. Национальная программа поддержки военнослужащих Плюсы стартовала в декабре 2024 года. Она имеет целью объединить крупные бизнесы, чтобы предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги. Среди компаний, которые уже присоединились к программе – "Укрзализныця", которая сделала билеты для военнослужащих доступными из специального резерва, и "Укрнафта", предлагающая скидки на топливо и блюда из меню.