Новая почта присоединилась к программе Плюсы

Предложение стало доступным благодаря программе Плюсы и поддержке Министерства обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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Справочно. Для активации скидки необходимо сгенерировать штрихкод в мобильном приложении "Армия+". После этого штрихкод следует показать оператору отделения "Новой почты", который активирует предложение.

Как отправить посылку за 1 гривну

Каждый военный может воспользоваться программой трижды в месяц, создавая соответствующее количество штрихкодов.

Программа охватывает прифронтовые области Украины, а именно:

Сумскую;

Харьковскую;

Донецкую;

Запорожскую;

Херсонскую.

Объясняю на примере, как это работает. Ваша семья присылает вам посылку в Донецкую область. Вы можете просканировать штрихкод на отделении в Краматорске и забрать ее за 1 гривну. Или наоборот: вы отправляете своим родным посылку из Донецкой области. Для этого вы также сканируете штрихкод в отделении и отправляете за 1 гривну,

– объяснила Екатерина Черногоренко.

Справка. Национальная программа поддержки военнослужащих Плюсы стартовала в декабре 2024 года. Она имеет целью объединить крупные бизнесы, чтобы предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги. Среди компаний, которые уже присоединились к программе – "Укрзализныця", которая сделала билеты для военнослужащих доступными из специального резерва, и "Укрнафта", предлагающая скидки на топливо и блюда из меню.