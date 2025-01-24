Післяплата у застосунку NovaPay

Про це повідомляє 24 Канал з посиланняим на NV Бізнес. Розповідаємо, кому доступна послуга та як нею скористатись.

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Раніше підписання договору післяплати здійснювалось вручну, що вимагало більше часу та зусиль. Клієнтам потрбіно було заповнити заявку на сайті, завантажити документи і чекати на дзвінок менеджера для вказівкок,

– зазначив Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

За його словами, відтепер оформлення договору післяплати стало максимально автоматизованим і зручним.

Як скористатись післяплатою у NovaPay

Щоб укласти договір післяплати у застосунку, потрібно:

мати відкритий рахунок ФОП у застосунку NovaPay;

в гаманці на екрані ФОПу натиснути вкладку "Більше", обрати "Договір післяплати" та "Оформити договір";

після перевірки документів – підписати договір і додати до трьох електронних адрес працівників для роботи з післяплатою.

Які переваги послуги післяплати Після активації договору клієнти зможуть отримувати післяплату без комісії прямо на рахунок ФОП день у день, мати всі деталі роботи на одному екрані, формувати виписки за необхідний період.

Зауважте. Раніше укладені договори також будуть доступні для перегляду в додатку.

Це дійсно допоможе підприємцям спростити фінансові питання. Так, раніше вони повинні були вручну відслідковувати готівкові та безготівкові перекази, що займало багато часу. Тепер всі надходження післяплати автоматично відображаються в додатку.

