Благодаря чему Маску удалось сэкономить средства США

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что сэкономить такую огромную сумму удалось благодаря созданному Маском Департамента правительственной эффективности (DOGE), передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Он отметил, что эта программа сокращения расходов может в конце концов сэкономить сумму, эквивалентную нескольким процентам ВВП.

Это очень хорошее начало,

– отметил министр финансов США.

Бессент заверил, что американцам не следует волноваться из-за попыток команды DOGE получить доступ к большому массиву налоговых данных, в частности информации об отдельных гражданах.

Получит ли DOGE доступ к налоговым данным американцев

Агентство Bloomberg сообщило в воскресенье, что команда DOGE лишь запросила доступ к налоговым данным, но пока его не получила. Бессент пояснил, что в Налоговой службе США (IRS) анализом устаревшей ИТ-системы занимается только один человек.

Он также уточнил, что двое сотрудников Минфина имеют лишь просмотровый доступ к платежным системам, без возможности вносить изменения. Однако, генеральные прокуроры 19 штатов вместе с тремя профсоюзами подали судебные иски, чтобы заблокировать доступ DOGE к конфиденциальной системе.