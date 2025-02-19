Когда будут введены пошлины на авто

По словам Трампа, новые пошлины на авто будут действовать уже со 2 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Пенсии этих лиц расти не будут: кого не коснется индексация в 2025 году

Эти тарифы начнут действовать после того, как члены кабинета Трампа представят ему доклады, где будет показано описание вариантов ряда импортных пошлин. Речь идет о части общего плана реформирования мировой торговли, который реализует новый президент США.

Трамп стремится изменить, как он считает, несправедливое отношение к экспорту американских автомобилей на зарубежных рынках. По состоянию на сейчас, ЕС взимает 10% пошлину на импорт транспортных средств. В то же время тариф на легковые автомобили в США – 2,5%.

Заметьте! Сейчас США взимают пошлину 25% на пикапы из Канады и Мексики.

Как на решение Трампа реагирует ЕС

Сегодня в Вашингтоне состоится встреча главы внешнеторгового ведомства ЕС Мароша Шефчовича с американскими коллегами для обсуждения пошлин, предложенных Трампом. Интересы США будут представлять:

министр торговли США Говард Лютник;

директор Национального экономического совета Кевин Гассет;

кандидат Трампа на должность торгового представителя США Джеймисон Грир.

Отвечая на вопрос, может ли ЕС избежать взаимных пошлин, которые он предложил на прошлой неделе, Трамп повторил свое заявление о том, что ЕС уже сигнализировал, что снизит свои пошлины на американские автомобили до уровня США, хотя законодатели ЕС отрицают это,

– сообщает Reuters.

Трамп отметил, что он будет оказывать давление на чиновников в ЕС, чтобы увеличить импорт автомобилей, а также товаров другого типа в США.

Обратите внимание! Трамп также может ввести пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. Размер этих тарифов будет около 25%.