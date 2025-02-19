Кого не коснется индексация

Эксперт Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу отмечает, что индексация должна "подтянуть" пенсию до уровня современной зарплаты.

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Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения То есть если человек вышел на пенсию давно, то у него устаревшая зарплата при расчете. Таким образом, выплаты ежегодно индексируют, чтобы размер пенсии приближался в соответствии с современными показателями.

По словам Коробкина, мартовская индексация не коснется:

пенсий, которые были назначены после 1 января 2025 года;

выплат лиц, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет;

максимальных выплат – тех, которые составляют 10 прожиточных минимумов (сейчас это – 23 610 гривен).

Обратите внимание! То, как будут проиндексированы пенсии в этом году, пока неизвестно.