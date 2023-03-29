Чималі штрафи та пів ринку в тіні: як влаштований гральний бізнес у Польщі

Польща – одна з країн Європи, де легалізований гральний бізнес. Однак ситуація з гемблінгом тут доволі непроста.

Польща пропонує своїм громадянам та іноземцям різні розваги: від традиційних казино з гральними автоматами, столами для покеру та рулетки до букмекерських контор зі ставками на спортивні, політичні події чи будь-які змагання, інформує 24 Канал. Як і в Україні, особливу популярність тут мають онлайн-казино, адже вони доступні у будь-якому місці та дозволяють використовувати різні платіжні системи.

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Більше про роботу грального бізнесу у Польщі та чим він відрізняється від українського – розповідаємо у матеріалі.

Жорсткі закони

Особливість грального бізнесу у Польщі – жорстке законодавство, яке пов’язане зі скандалами з минулого країни.

У 2009 році ЗМІ дізналися, що деякі представники влади, парламентарі та особи, пов’язані з гральним бізнесом, здійснюють незаконну діяльність, спрямовану на вплив на політичні рішення щодо регулювання ринку азартних ігор. В результаті відбулися масштабні відставки та звільнення.

Тоді ж у Польщі представили новий закон про азартні ігри. Ось найважливіші зі змін:

Обмеження кількості казино залежно від кількості мешканців міста. Якщо населення 250 тисяч, то там може бути лише 1 казино. Також не можна відкривати гральні заклади біля шкіл, церков та інших громадських місць.

залежно від кількості мешканців міста. Якщо населення 250 тисяч, то там може бути лише 1 казино. Також не можна відкривати гральні заклади біля шкіл, церков та інших громадських місць. Контроль за рекламою гральних послуг – є обмеження щодо реклами азартних ігор у ЗМІ та на вулицях.

гральних послуг – є обмеження щодо реклами азартних ігор у ЗМІ та на вулицях. Увесь гральний бізнес повинен обов'язково пройти реєстрацію та сплатити податки .

. Також є обмеження на кількість ігрових автоматів в казино.

в казино. Посилили контроль за діяльністю гральних компаній, зокрема щодо використання комп’ютерних програм для розіграшу.



Гральний бізнес у Польщі контролюється законом / Фото Unsplash

Таким чином польська влада хотіла захистити гравців від шкідливих наслідків азартних ігор та збільшити податкові надходження. Але й на цьому Польща не зупинилася. У 2017 році ввели ще нові правила:

Компанія не може пропонувати азартні ігри в інтернеті , якщо не має дозволу від польських регуляторів.

, якщо не має дозволу від польських регуляторів. Якщо компанія порушує правила, то платить штраф до 5 мільйонів злотих або втрачає ліцензію.

до 5 мільйонів злотих або втрачає ліцензію. З’явились обмеження на максимальний виграш в ігрових автоматах в онлайн-казино, а також обмеження на суму ставок в онлайн-іграх.

в ігрових автоматах в онлайн-казино, а також обмеження на суму ставок в онлайн-іграх. Усі букмекерські контори повинні бути зареєстровані у Польщі та мати офіс.

та мати офіс. Запровадили систему моніторингу транзакцій гральних компаній , щоб запобігти відмиванню грошей.

, щоб запобігти відмиванню грошей. Створили систему, в яку можна було внести себе, щоб обмежити собі доступ до азартних ігор.

Ліцензування

Багато із цих правил вже діють на ринку грального бізнесу в Україні. Детальніше про те, які він працює в нас, читайте в нашому матеріалі

Як і в Україні, ліцензії у Польщі видають на відкриття конкретного грального закладу, а не ведення діяльності у сфері азартних ігор в цілому. Також потрібно окремо ліцензувати різного роду гральні події, як-от покерні турніри.

Термін дії ліцензії також різниться: на казино, букмекерську контору чи салон для бінго – 6 років, а на покерні турніри – 3 місяці. За порушення ліцензію можуть відкликати.

Податки

Податки для азартного бізнесу доволі високі, але вони залежать від типу діяльності:

Найбільше платять оператори, які пропонують карткові ігри та гральні автомати – 50% від доходу.

Проведення покерних турнірів та організація ігор бінго оподатковується на 25%.

Тоталізатори та букмекерські контори – платять 12%.

А лотереї – 10%.

Проблеми польського грального ринку

У Польщі є казино у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та інших великих містах. Також є зали гральних автоматів та бінго-салони, розташовані окремо від великих казино.Найпопулярнішим у Польщі є букмекерський сегмент, особливо ставки на спорт, які можна зробити як онлайн, так і офлайн. У Польщі навіть працює державний оператор Totalizator Sportowy, а також кілька приватних компаній.

У гральний бізнес Польщі складно зайти, а ще важче у ньому втриматися. Причиною є суворість законів, складнощі в процесі отримання ліцензії та доволі високі податкові ставки.

Все це створило ідеальні умови для "сірого" ринку азартних ігор в одній з країн ЄС. Особливо це стосується онлайн-сектору. У польському інтернеті є доволі багато офшорних казино та букмекерських сайтів. Міністерство фінансів намагається пильно слідкувати за порушниками закону, штрафувати їх на великі суми та блокувати їхні сайти. Проте проблема все ще залишається.

У 2021 році нелегальний ринок азартних ігор у Польщі сягнув 27,7 мільярда злотих обігу, що становить більше половини всього ринку, повідомляють польські ЗМІ. Через це державний бюджет недоотримує понад 780 мільйонів злотих від податку на азартні ігри.

Така ситуація дуже обурює "білий" гральний бізнес, який дотримується всіх правил ринку та сплачує податки, однак втрачає свою конкурентну перевагу. Експерти ж говорять, що якісний розвиток місцевого грального бізнесу у Польщі можливий лише за умови послаблення законів, що його регулюють.

Отже, як в Україні, так і в Польщі гральний бізнес сплачує чималі податки та є важливим джерелом для формування бюджету. Однак саме держава може сприяти його розвитку та на законодавчому рівні робити усе, щоб "сірий" ринок виходив із тіні. Адже обмежуючи можливості для бізнесу, регулятор самостійно створює пропозицію та попит на нелегальні азартні ігри.