Жіночий та сімейний бізнес: як отримати гроші на розвиток

30 травня 2023, 18:17
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Джерело:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

В Україні стартувала програма підтримки жіночого та сімейного бізнесу. Йдеться про допомогу, яка вимірюється десятками тисяч доларів.

Власницям жіночого бізнесу, а також малим та середнім сімейним підприємствам пропонують подаватися на гранти, які націлені на розвиток справи. Фінансуватиме програму USAID. 

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Скільки грошей можна отримати 

Підтримка цієї сфери бізнесу буде проводитися у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України". Сума грантів може коливатися від 10 до 35 тисяч доларів. 

На які цілі можна отримати грант: 

  • переїзд бізнесу;
  • відкриття нового напрямку;
  • масштабування бізнесу в Україні;
  • вихід на міжнародний ринок. 

Заявки будуть розглядати лише від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Також організатори наголошують, що заявки від бізнесів, основна діяльність яких полягає у перепродажі товарів та послуг, також не будуть розглядатися. 

Заявки на отримання грантів будуть приймати до 24 липня. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський