Жіночий та сімейний бізнес: як отримати гроші на розвиток

В Україні стартувала програма підтримки жіночого та сімейного бізнесу. Йдеться про допомогу, яка вимірюється десятками тисяч доларів.

Власницям жіночого бізнесу, а також малим та середнім сімейним підприємствам пропонують подаватися на гранти, які націлені на розвиток справи. Фінансуватиме програму USAID.

До теми Допомога українському бізнесу: як отримати гранти USAID від 35 тисяч доларів

Скільки грошей можна отримати

Підтримка цієї сфери бізнесу буде проводитися у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України". Сума грантів може коливатися від 10 до 35 тисяч доларів.

На які цілі можна отримати грант:

переїзд бізнесу;

відкриття нового напрямку;

масштабування бізнесу в Україні;

вихід на міжнародний ринок.

Заявки будуть розглядати лише від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Також організатори наголошують, що заявки від бізнесів, основна діяльність яких полягає у перепродажі товарів та послуг, також не будуть розглядатися.

Заявки на отримання грантів будуть приймати до 24 липня.