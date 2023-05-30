Жіночий та сімейний бізнес: як отримати гроші на розвиток
В Україні стартувала програма підтримки жіночого та сімейного бізнесу. Йдеться про допомогу, яка вимірюється десятками тисяч доларів.
Власницям жіночого бізнесу, а також малим та середнім сімейним підприємствам пропонують подаватися на гранти, які націлені на розвиток справи. Фінансуватиме програму USAID.
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Скільки грошей можна отримати
Підтримка цієї сфери бізнесу буде проводитися у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України". Сума грантів може коливатися від 10 до 35 тисяч доларів.
На які цілі можна отримати грант:
- переїзд бізнесу;
- відкриття нового напрямку;
- масштабування бізнесу в Україні;
- вихід на міжнародний ринок.
Заявки будуть розглядати лише від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Також організатори наголошують, що заявки від бізнесів, основна діяльність яких полягає у перепродажі товарів та послуг, також не будуть розглядатися.
Заявки на отримання грантів будуть приймати до 24 липня.