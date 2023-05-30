Владелицам женского бизнеса, а также малым и средним семейным предприятиям предлагают подаваться на гранты, нацеленные на развитие дела. Финансировать программу будет USAID.

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Сколько денег можно получить

Поддержка этой сферы бизнеса будет проводиться в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины". Сумма грантов может колебаться от 10 до 35 тысяч долларов.

На какие цели можно получить грант:

переезд бизнеса;

открытие нового направления;

масштабирование бизнеса в Украине;

выход на международный рынок

Заявки будут рассматриваться только от юридических лиц или физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством. Также организаторы отмечают, что заявки от бизнесов, основная деятельность которых заключается в перепродаже товаров и услуг, также не будут рассматриваться.

Заявки на получение грантов будут приниматься до 24 июля.