Агентство США по международному развитию, более известное как USAID, запустило грантовую программу по поддержке украинского бизнеса. В частности, речь идет об участии наших предпринимателей в международных торговых мероприятиях.

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Сумма грантов и как их получить

Общая сумма программы для поддержки украинских бизнесменов составит 2 миллиона долларов. В рамках программы предусмотрено предоставление примерно 30 грантов, их сумма колеблется в пределах 35 – 90 тысяч долларов.

Как отметила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, международная торговля является не только одним из основных источников наполнения государственного бюджета, но и возможность для украинского бизнеса развиваться. Кроме того, это должно дать новый толчок украинской экономике.

Грантовая поддержка наших международных партнеров – это возможность для бизнеса реализовать новые проекты, найти бизнес-партнеров, диверсифицировать производство и экспорт,

– сказала Свириденко.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Приоритетными для масштабирования украинского экспорта являются аграрная и пищевая продукция, мебельные изделия и продукция и услуги сферы ИТ.

В USAID отметили, что самые высокие шансы получить гранты могут предприниматели из сфер информационных технологий, инжиниринга, производства, а также представители креативных индустрий и услуг.

Прием заявок продлится до 15 сентября. Ознакомиться с требованиями и найти анкету для заполнения можно по ссылке.