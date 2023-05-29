Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект некоторые изменения в налогообложении и ведении бизнеса. По сути депутаты вернули то, что было до полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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Что изменится для работников и бизнеса

Отмена упрощенной системы налогообложения и единого налога на уровне 2%

Министерство финансов сообщило о том, какие изменения ждут бизнеса и работников с 1 июля 2023 года. Новый законопроект предусматривает отмену упрощенной системы налогообложения для ФЛП. Также будет отменена ставка единого налога на уровне 2%, а мораторий на проверку бизнеса больше не будет действовать.

Проверки предпринимателей

Что касается проверок, то закон позволяет проверять бизнес, когда есть безопасный доступ к территории предприятия и документам, связанным с уплатой налогов и сборов. Также закон предлагает восстановить штрафы за нарушение налогового законодательства и ошибки в расчетах.

Будут ли новые налоги

В то же время представители власти подчеркнули: в законопроекте речь не идет о повышении налогов или введении новых ставок налога.

Что даст этот закон

По мнению министра финансов Сергея Марченко, благодаря этому закону поступления в украинский бюджет должны вырасти на 10 миллиардов гривен. Также в Минфине напомнили о том, что большинство льгот для предпринимателей, которые приняли депутаты после начала полномасштабного вторжения окупантов, уже отменили.