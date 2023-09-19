Хакерам вдалося зламати криптогаманець мільярдера Марка К'юбана: скільки грошей змогли вкрасти

Зловмисникам вдалося дістатися до одного з криптогаманців мільярдера Марка К'юбана. Хакери не залишили на рахунку ані цента.

Що відомо про крадіжку

Першим про злам гаманця мільярдера повідомив користувач WazzCrypto у соціальній мережі Х. Він звернув увагу, що з неактивного гаманця впродовж 160 днів вивели абсолютно усі активи.

Цікаво На шляху до мети: які риси та навички повинен мати успішний підприємець

Згодом інцидент підтвердив і сам мільярдер. Дані Etherscan свідчать, що зловмисники вкрали стейблкоіни USDC та USDT, токени NFT-маркетплейсів Rarible (RARI) та SuperRare (RARE). Також у гаманці були й інші монети.

Загальна вартість вкрадених активів склала 870 тисяч доларів.

Як хакери отримали доступ до гаманця

Марк К'юбан – американський мільярдер та телеведучий. Він є власником баскетбольної команди "Даллас Маверікс", Національної баскетбольної асоціації, а також має частку у 2929 Entertainment.

Найбільш ймовірно те, що помилку допустив сам мільярдер. За його словами, він міг скачати програму, над якою попрацювали хакери.

Я зайшов на MetaMask вперше за кілька місяців. Вони, мабуть, спостерігали. Я майже впевнений, що скачав версію MetaMask з вірусом,

– розповів мільярдер.

Після крадіжки К'юбан перевів свої активи на іншу криптобіржу. Йдеться про монети на суму у 2 мільйони доларів.