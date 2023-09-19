Що відомо про крадіжку
Першим про злам гаманця мільярдера повідомив користувач WazzCrypto у соціальній мережі Х. Він звернув увагу, що з неактивного гаманця впродовж 160 днів вивели абсолютно усі активи.
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Згодом інцидент підтвердив і сам мільярдер. Дані Etherscan свідчать, що зловмисники вкрали стейблкоіни USDC та USDT, токени NFT-маркетплейсів Rarible (RARI) та SuperRare (RARE). Також у гаманці були й інші монети.
Загальна вартість вкрадених активів склала 870 тисяч доларів.
Як хакери отримали доступ до гаманця
Найбільш ймовірно те, що помилку допустив сам мільярдер. За його словами, він міг скачати програму, над якою попрацювали хакери.
Я зайшов на MetaMask вперше за кілька місяців. Вони, мабуть, спостерігали. Я майже впевнений, що скачав версію MetaMask з вірусом,
– розповів мільярдер.
Після крадіжки К'юбан перевів свої активи на іншу криптобіржу. Йдеться про монети на суму у 2 мільйони доларів.