Что известно о краже

Первым об изломе кошелька миллиардера сообщил пользователь WazzCrypto в социальной сети Х. Он обратил внимание, что из неактивного кошелька в течение 160 дней вывели абсолютно все активы.

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Впоследствии инцидент подтвердил и сам миллиардер. Данные Etherscan свидетельствуют, что злоумышленники украли стейблкоины USDC и USDT, токены NFT-маркетплейсов Rarible (RARI) и SuperRare (RARE). Также в кошельке были и другие монеты.

Общая стоимость украденных активов составила 870 тысяч долларов.

Марк Кьюбан – американский миллиардер и телеведущий. Он является владельцем баскетбольной команды "Даллас Маверикс", Национальной баскетбольной ассоциации, а также имеет долю в 2929 году Entertainment.

Как хакеры получили доступ к кошельку

Наиболее вероятно, что ошибку допустил сам миллиардер. По его словам, он мог скачать программу, над которой работали хакеры.

Я зашел на MetaMask впервые за несколько месяцев. Они, вероятно, наблюдали. Я почти уверен, что скачал версию MetaMask с вирусом,

– рассказал миллиардер.

После воровства Кьюбан перевел свои активы на другую криптобиржу. Речь идет о монетах на сумму в 2 миллиона долларов.