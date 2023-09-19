Что известно о краже
Первым об изломе кошелька миллиардера сообщил пользователь WazzCrypto в социальной сети Х. Он обратил внимание, что из неактивного кошелька в течение 160 дней вывели абсолютно все активы.
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Впоследствии инцидент подтвердил и сам миллиардер. Данные Etherscan свидетельствуют, что злоумышленники украли стейблкоины USDC и USDT, токены NFT-маркетплейсов Rarible (RARI) и SuperRare (RARE). Также в кошельке были и другие монеты.
Общая стоимость украденных активов составила 870 тысяч долларов.
Как хакеры получили доступ к кошельку
Наиболее вероятно, что ошибку допустил сам миллиардер. По его словам, он мог скачать программу, над которой работали хакеры.
Я зашел на MetaMask впервые за несколько месяцев. Они, вероятно, наблюдали. Я почти уверен, что скачал версию MetaMask с вирусом,
– рассказал миллиардер.
После воровства Кьюбан перевел свои активы на другую криптобиржу. Речь идет о монетах на сумму в 2 миллиона долларов.