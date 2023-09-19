Halliburton вийшла з Росії, але агресор все одно отримує обладнання для нафти та газу
Джерело:The Guardian
Компанія Halliburton – один з найбільших виробників обладнання для розвідки нафти та газу. Гігант пішов з російського ринку, але окупантам вдається користуватися його послугами.
Вихід з Росії лише про людське око
У вересні минулого року американська компанія Halliburton заявила про те, що продає свій бізнес у Росії та покидає ринок окупантів. Оскільки американський гігант є одним з найбільших виробників обладнання для розвідки газових та нафтових родовищ, аналітики припускали, що його демарш з російського ринку створить агресору багато проблем.
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Втім, журналісти вивчили російські митні документи та виявили, що обладнання Halliburton все ще активно постачається на російський ринок. Здебільшого це роблять "дочки" гіганта.Загалом після "виходу" з Росії Halliburton експортувала товари окупантам на понад 7,1 мільйона доларів США.
Здебільшого для роботи з росіянами використовують відправлення обладнання із США через Сінгапур Туреччину, Малайзію та інші країни. Дані також свідчать про те, що товар походить з Великої Британії, Бельгії та Франції.
Кому потрібне американське обладнання
Основна частина експорту припадає на адресу російського консорціуму "Сахалін Енерджі". Саме він займається розробкою нафтогазового проєкту "Сахалін-2".
Також велика частина товарів надійшла на адресу компанії "БурСервіс", яка колись належала Halliburton. Вона постачає обладнання для "Газпрому", "Роснєфті", "ТНК-ВР" і "Лукойлу".
Що кажуть у Halliburton
Представники компанії запевняють, що повністю дотримуються санкцій та покинули Росію відповідно до вимог законодавства. Після цього жодних справ з окупантами Halliburton не мала.
Halliburton більше не веде операцій в Росії,
– заявив представник компанії.