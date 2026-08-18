Російська ракета знищила склад Herbalife: компанія вже перебудувала логістику

Міжнародна компанія Herbalife змогла відновити прийом та виконання замовлень в Україні лише за вісім днів після знищення складу з її продукцією на Київщині. Замість зупинки роботи компанія оперативно перебудувала логістичний ланцюг.

Herbalife вже відновила замовлення

5 серпня під час масованої російської атаки на Київщині був знищений логістичний склад партнера Herbalife – Raben Україна. На ньому зберігалася продукція компанії, як стало відомо 24 Каналу з пресрелізу.

Того ж дня російські удари пошкодили або знищили складські та виробничі об'єкти інших великих українських компаній, зокрема "Нової Пошти", Rozetka, Fozzy Group та "Епіцентру".

Для Herbalife це означало втрату запасів і фактичний розрив звичного логістичного ланцюга. Однак компанія не стала чекати відновлення зруйнованої інфраструктури та почала шукати альтернативний маршрут:

Уже 13 серпня компанія знову почала приймати та виконувати замовлення в Україні.

За перші три дні після відновлення роботи обсяг замовлень досяг 150% від показника за аналогічний період попереднього місяця.

Логістику перебудували через Польщу

Щоб не залежати від знищеного складу, Herbalife перенаправила комплектацію замовлень до логістичного хабу Raben у Кракові.

Перше консолідоване відвантаження з Польщі в Україну вирушає 18 серпня, наступне заплановане на 20 – 21 серпня. Надалі компанія планує доставляти продукцію в Україну двічі на тиждень.

Таким чином, замість очікування на відновлення роботи зруйнованого об'єкта компанія фактично створила новий маршрут постачання.

Що з асортиментом Herbalife

Паралельно Herbalife поступово повертає доступність продукції. Одразу після поновлення продажів клієнтам були доступні 16 позицій, а станом на 18 серпня їхня кількість зросла до 24.

Важливо, що перебудова логістики не позначилася на умовах для Незалежних Дистриб'юторів та споживачів. Усі додаткові витрати, пов'язані з новою логістичною схемою та відновленням поставок, компанія взяла на себе. Також уже доступна адресна кур'єрська доставка через сайт.

Окремо Herbalife опрацьовує замовлення, які були оплачені до 5 серпня. Йдеться про всі такі замовлення, зокрема відправлення, які були пошкоджені або втрачені через російські удари по відділеннях "Нової Пошти". Наразі виконали вже понад третину таких замовлень.

Знищення складу та запасів продукції стало серйозним викликом для нашої роботи в Україні. Для нас було принципово якомога швидше відновити роботу і водночас не перекладати наслідки цієї ситуації на наших Незалежних Дистриб’юторів. Міжнародна інфраструктура Herbalife дала нам можливість оперативно перебудувати логістику через Польщу: вже за вісім днів ми відновили прийом замовлень, а зараз послідовно відновлюємо асортимент і постачання. Herbalife продовжує працювати та розвивати бізнес в Україні,

– каже директорка Herbalife в Україні Тетяна Серебряник.

До слова, продуктовий портфель компанії охоплює протеїнові коктейлі та батончики, дієтичні добавки, енергетичні й фітнес-напої, а також засоби для догляду за шкірою та волоссям.