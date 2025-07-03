Популярна мережа фастфуду Hesburger масово заходить на Захід України

Одна з найбільших мереж фастфуду у Фінляндії – Hesburger повідомила про новий етап розширення в Україні. У найближчі 5 років компанія планує інвестувати понад 12 мільйонів євро в розвиток свого бізнесу та відкриття не менше як 10 нових ресторанів у західних регіонах країни.

Hesburger інвестує 12 мільйонів євро

Про це повідомило Міністерство аграрної політики після зустрічі заступниці міністра Оксани Осьмачко з представниками фінського бізнесу та керівництвом Hesburger в Україні, передає 24 Канал.

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На сьогодні Hesburger має 7 закладів у Києві та області, а українська команда компанії налічує близько 75 співробітників.

Фінські компанії не просто залишаються в Україні вони розширюють інвестиції. Це важливий сигнал міжнародній спільноті про економічну стійкість нашої держави,

– зазначила Осьмачко.

Раніше, у березні 2025 року, Hesburger відкрив власний виробничо-логістичний комплекс поблизу Києва, вклавши в нього 7,3 мільйони євро. Там виготовляють котлети та зберігають продукцію для українських ресторанів мережі.

Зауважте. Це – перша фінська промислова інвестиція в Україну з початку повномасштабного вторгнення.