Марченко готуватиме нове звернення: Хорватія віддасть Україні арештовану яхту Медведчука

Судно Royal Romance, яке належало Віктору Медведчуку, віддадуть для України. У Хорватії вже навіть готове відповідне рішення суду.

Епопея з яхтою Медведчука завершується

Яхта Віктора Медведчука вже незабаром опиниться у власності та під контролем України. Відтак, список конфіскованого майна у друга Путіна поповниться ще однією коштовною одиницею.

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Окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу судна Royal Romance. Підставою для ухвали став запит про міжнародно-правову допомогу.

На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує,

– запевнила очільниця АРМА Олена Дума.

Також АРМА отримало дозвіл на повторний огляд цього активу зрадника та кума Путіна. Коли агенство проведе оцінку судна, то виставить його на продаж. Реалізація 92-метрової яхти стане першим прикладом продажу арештованих активів, які перебувають за кордоном. Цей прецедент стане сигналом, що заховати награбоване в Україні майно не вийде.

Чому яхта нещодавно відходила від берегів Хорватії

Яхта Royal Romance входить до переліку найбільших у світі. Її вартість складала 8 мільйонів доларів лише на момент випуску.

25 січня яхта Royal Romance відходила від місця своєї дислокації. Як повідомили в АРМА, ситуація повністю під контролем, а маневр був необхідним, щоб оцінити технічний стан судна.

Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду міста Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії,

– розповіла Олена Дума.

Тепер 6-поверхове судно із 4 палубами, кінотеатром, спортзалом, басейном, 50 кімнатами та іншими принадами для багатіїв буде чекати у Хорватії нового власника.