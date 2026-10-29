Робітники на вагу золота: ТОП професій з найбільшими зарплатами у 2026 році

В Україні високі зарплати пропонують не лише в традиційно прибуткових сферах. До прикладу, в окремих вакансіях медіанна зарплата вже перевищує 80 тисяч гривень.

У яких сферах на ринку праці платять найбільше

Серед лідерів за оплатою праці опинилися здебільшого технічні галузі. Про це 24 Каналу відомо з даних дослідження OLX Робота.

Станом на вересень 2026 року перше місце за медіанною зарплатою посіла нерухомість. У цій сфері показник становив 40 358 гривень, що на 13% більше, ніж роком раніше. До п'ятірки сфер із найвищою медіанною оплатою праці також увійшли:

будівництво та облицювальні роботи – 38 080 гривень (+11% за рік);

СТО та автомийки – 36 042 гривень (+13%);

логістика, склад і доставка – 33 287 гривень (+17%);

сільське та лісове господарство, агробізнес – 31 150 гривень (+12%).

У фінансах, банківській справі, страхуванні та юриспруденції медіанна зарплата становила 29 343 гривень, а у виробництві та робітничих спеціальностях – 29 000 гривень. В останній категорії за рік зафіксували зростання на 19%.

У кол-центрах і телекомунікаціях медіанна оплата праці сягнула 27 226 гривень, збільшившись на 12%. У медицині та фармацевтиці показник становив 27 221 гривень, проте саме ця сфера продемонструвала одне з найпомітніших річних зростань – на 40%.

Натомість найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих категорій зафіксували у клінінгу та серед домашнього персоналу – 14 066 гривень, охороні й безпеці – 16 381 гривень, а також освіті та перекладі – 17 000 гривень.

Рейтинг добре показує, що високі зарплати сьогодні концентруються не лише в офісних чи цифрових професіях. Значну частину верхівки формують сфери, де особливо важливі практичні навички, досвід і фіксується дефіцит кваліфікованих фахівців. Водночас зростання зарплат бачимо практично в усіх категоріях, хоча його темпи суттєво відрізняються залежно від сфери,

– зазначила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

Професії з найвищими зарплатами

Якщо порівнювати не цілі галузі, а конкретні професії, різниця в оплаті праці стає ще помітнішою. Найвищу медіанну зарплату серед проаналізованих спеціальностей отримали штукатури – 85 000 гривень. За рік їхня оплата праці зросла на 33%.

Друге місце посіли стоматологи, яким пропонують медіанно 70 375 гривень на місяць. Це на 28% більше, ніж у вересні 2025 року. Майже стільки ж заробляють фасадники – 70 000 гривень, а їхній показник за рік збільшився на 19%.

До переліку інших високооплачуваних професій увійшли:

Технологи – 69 022 гривень (+31% за рік); Муляри – 66 000 гривень (+26%); Далекобійники – 65 000 гривень (+8%); Плиточники – 65 000 гривень (+30%); Рихтувальники – 60 000 гривень (+9%).

Якщо подивитися вже не на сфери, а на конкретні професії, видно ще чіткішу тенденцію: серед найбільш оплачуваних вакансій багато робітничих спеціальностей. Для роботодавців це означає високу конкуренцію за людей із практичним досвідом, а для кандидатів – можливість суттєво підвищувати дохід у професіях, які ще кілька років тому не завжди сприймалися як високооплачувані,

– каже експертка.

До слова, на ринку праці в Україні спостерігаються різні явища: потреба в одних фахівцях може зростати, а в інших – зменшуватися.

У вересні найбільше вакансій опублікували у сферах виробництва, логістики та роздрібної торгівлі. Водночас у будівництві зафіксували найвищу медіанну зарплату серед п'яти напрямів із найбільшою кількістю оголошень.

Найбільший відсотковий приріст кількості вакансій відбувся в освіті, а найбільше зростання медіанної зарплати зафіксували в IT.74