Заробляли по 14 мільйонів на день: хто увійшов до списку найбагатших людей світу

Минулий рік став для багатьох мільярдерів більш ніж успішним. Їм вдалося збільшити свої прибутки на десятки мільярдів, завдяки чому вони виросли до просто космічних сум.

У рейтингу мільярдерів все залишилося практично без змін. Єдине, що відзначили аналітики – ріст прибутків найуспішніших людей у світі. Зокрема, показники вперше показали таку високу динаміку після пандемії COVID-19.

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Маск знову перший, Цукерберг та Арно відстають

У першій половині 2023 року 500 найбагатших людей світу зуміли збільшити свої статки аж на 852 мільярди доларів. Тобто, впродовж останніх шести місяців ці мільярдери в середньому заробляли по 14 мільйонів доларів на день.

На першому місці рейтингу опинився основний власник Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск. Йому вдалося збільшити свої статки на 96,6 мільярда доларів, і тепер вони становлять 234 мільярди.

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Далі розташувався власник Meta Platforms Марк Цукерберг, статки якого зараз складають 104 мільярди доларів. У 2023 році він заробив 58,9 мільярда.

Закриває трійку лідерів французький мільярдер Бернар Арно, якому належить LVMH. Через падіння акцій та попиту на розкіш йому вдалося заробити 38,2 мільярда доларів. Зараз в нього є 200 мільярдів доларів, тож Маску вдалося добре обігнати того, хто раніше очолював рейтинг.

На перші позиції у рейтингу також увійшли: