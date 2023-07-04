В рейтинге миллиардеров все осталось практически без изменений. Единственное, что отметили аналитики – рост доходов самых успешных людей в мире. В частности, показатели впервые показали столь высокую динамику после пандемии COVID-19.
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Маск снова первый, Цукерберг и Арно отстают
В первой половине 2023 года 500 самых богатых людей мира сумели увеличить свое состояние на 852 миллиарда долларов. То есть, за последние шесть месяцев эти миллиардеры в среднем зарабатывали по 14 миллионов долларов в день.
На первом месте рейтинга оказался основной владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск. Ему удалось увеличить свое состояние на 96,6 миллиарда долларов, и теперь оно составляет 234 миллиарда.
Далее расположился владелец Meta Platforms Марк Цукерберг, состояние которого сейчас составляет 104 миллиарда долларов. В 2023 году он заработал 58,9 миллиарда.
Закрывает тройку лидеров французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит LVMH. Из-за падения акций и спроса на роскошь ему удалось заработать 38,2 миллиарда долларов. Сейчас у него есть 200 миллиардов долларов, поэтому Маску удалось хорошо обогнать того, кто раньше возглавлял рейтинг.
На первые позиции в рейтинге также вышли:
- Билл Гейтс – 134 миллиарда;
- Ларри Элисон – 133 миллиарда;
- Стив Балмер – 118 миллиардов;
- Уоррен Баффет – 115 миллиардов;
- Ларри Пейдж – 110 миллиардов;
- Сергей Брин – 104 миллиарда.