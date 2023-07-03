Речь идет о социальной сети BluSky, созданной американским предпринимателем Джеком Дорси. Самое интересное, что бизнесмен тоже является основателем Twitter.
Достойно внимания Shell – один из крупнейших продавцов российского газа, хотя обещал уйти с рынка окупантов.
Илон Маск спровоцировал успех BluSky
В BluSky заявили, что они зафиксировали рекордный трафик после того, как Илон Маск сообщил о введении временных ограничений по количеству сообщений, которые пользователи могут прочитать за день.
В результате многие люди просто обратили внимание на новую социальную сеть, к которой можно присоединиться после получения специального приглашения. В компании добавили, что из-за рекордного наплыва пользователей, зафиксировали определенное снижение уровня производительности.
Дальше – больше! Платформа даже вынуждена была приостановить регистрацию, чтобы справиться с вызовами. Вечером в воскресенье этот процесс в BluSky возобновили.
Интересно, что BluSky не единственный конкурент для Twitter. В последние месяцы растет внимание и социальной сети Mastodon, а техгигант Meta также изучает опцию с децентрализованной и автономной платформой для обмена текстовыми обновлениями.