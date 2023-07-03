Йдеться про соціальну мережу BluSky, яку створив американський підприємець Джек Дорсі. Найцікавіше, що бізнесмен також є засновником Twitter.

Варте уваги Shell – один з найбільших продавців російського газу, хоча обіцяв піти з ринку окупантів

Ілон Маск спровокував успіх BluSky

У BluSky заявили, що вони зафіксували рекордний трафік після того, як Ілон Маск повідомив про запровадження тимчасових обмежень щодо кількості дописів, яку користувачі можуть прочитати за день.

До теми! На кінець квітня 2023 року в соціальній мережі BluSky кількість користувачів перетнула позначку у 50 тисяч акаунтів. Загалом ця платформа виникла у 2019 році на базі Twitter.

Як результат чимало людей просто звернули увагу на нову соціальну мережу, до якої наразі можна приєднатися після отримання спеціального запрошення. У компанії додали, що через рекордний наплив користувачів, зафіксували певне зниження рівня продуктивності.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Разом зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Далі – більше! Платформа навіть була вимушена призупинити реєстрацію, аби впоратися з викликами. Увечері в неділю цей процес у BluSky відновили.

Цікаво, що BluSky не єдиний конкурент для Twitter. В останні місяці зростає увага й до соціальної мережі Mastodon, а техгігант Meta також вивчає опцію з децентралізованою та автономною платформою для обміну текстовими оновленнями.