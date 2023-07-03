Компанія Shell давно обіцяла покинути російський ринок та не торгувати російським газом. Як показав аналіз аналітиків, до реальності заяви не мали жодного стосунку.

Читайте також За нелегальні АЗС серйозно взялися: коли буде їх повний перелік

Shell – у топі продавців російського газу

Global Witness вдалося з'ясувати, що за підсумками 2022 року Shell продав майже восьму частину експорту російського морського газу. Наприклад, компанія придбала танкер із 160 тисячами кубічних метрів газу, який вийшов із півострова Ямал.

Після придбання цього вантажу його відправили у Гонконг. Подібних покупок Shell зробив як мінімум 8. Принаймні, про таку кількість свідчать бази даних Kpler.

У Shell вирішили не замовчувати цю ситуацію, але знайти їх "пояснення". Зокрема, йдеться про "довгострокові контрактні зобов'язання", але чи дійсно такі існують – наразі невідомо.

Підрахунки свідчать, що Shell минулого року входила до п'ятірки найбільших продавців російського морського газу.