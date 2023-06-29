У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію для регулювання ситуації на ринку пального. З гри хочуть вивести нелегальних гравців, яких мінімум третина в цьому секторі економіки.

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Боротьба з нелегальними АЗС

ТСК попросила податкову надати перелік усіх нелегальних АЗС. На це податківцям дали один місяць. Також вони повинні зробити аналіз по даних РРО щодо діяльності цих заправок.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, в Україні діють 22 міні-НПЗ. Натомість лише 11 з них мають ліцензію, дві незабаром позбавлять документів на виробництво нафтопродуктів.

Також відомо, що на 3 НПЗ паливо робили нелегально. Вони розташовані у Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях.

Продаж пального здійснюється на понад 500 точках, але лише 80% заправок мають на це дозвіл. Боротися з нелегальними продавцями повинні БЕБ та національна поліція.

По Нацполу – ситуація більш менш зрозуміла, по БЕБ – жодної конкретної відповіді не почули,

– повідомив Железняк.

Раніше повідомлялося, що лише 40% ринку пального в Україні працює чесно.