В Україні посилили контроль за дотриманням прав споживачів. Відомий виробник морозива вирішив схитрувати та здешевити свій продукт, за що тепер заплатить кругленьку суму грошей.

Читайте також Інакше працівники спатимуть на роботі: "Нафтогаз" оголосив тендер на елітну арабіку зі смаками

Штраф за махінації з молоком та обман споживачів

Як з'ясував АМКУ, заяви ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" про використання для виробництва морозива коров'ячого молока не має нічого спільного з реальністю. Розслідування показало, що цей продукт у 2020 році взагалі повністю замінили сухим знежиреним, тобто споживачів просто ввели в оману.

Питне коров'яче молоко та сухе молоко не можна вважати тотожними складовими, адже для виробництва цих сировин потрібні різні технічні умови. Тому виробник поширював хибну інформацію про склад свого продукту,

– повідомили в АМКУ.

Компанія виготовляє 27 популярних видів морозива, серед них:

"Хрещатик";

"Каштан";

"Хладік";

"Артек";

"Волошкове поле".

За обман споживачів, порушення добросовісної конкуренції виробник заплатить штраф у розмірі 1 мільйон 370 тисяч гривень. Компанія хотіла оскаржити стягнення, але Господарський суд Києва відмовив у задоволенні цього позову.