В Украине ужесточили контроль за соблюдением прав потребителей. Известный производитель мороженого решил схитрить и удешевить свой продукт, за что теперь заплатит кругленькую сумму денег.

Читайте также Иначе работники будут спать на работе: "Нефтегаз" объявил тендер на элитную арабику со вкусами

Штраф за махинации с молоком и обман потребителей

Как выяснил АМКУ, заявления ООО "Фабрика мороженого Хладопром" об использовании для производства мороженого коровьего молока не имеют ничего общего с реальностью. Расследование показало, что этот продукт в 2020 году вообще полностью заменили сухим обезжиренным, то есть потребителей просто обманули.

Питьевое коровье и сухое молоко нельзя считать тождественными составляющими, ведь для производства этих сырьев нужны разные технические условия. Поэтому производитель распространял ложную информацию о составе своего продукта,

– сообщили в АМКУ.

Компания производит 27 популярных видов мороженого, среди них:

"Крещатик";

"Каштан";

"Хладик";

"Артек";

"Волошковое поле".

За обман потребителей нарушение добросовестной конкуренции производитель заплатит штраф в размере 1 миллион 370 тысяч гривен. Компания хотела обжаловать взыскание, но Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска.