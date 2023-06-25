Государственные структуры пытаются превзойти друг друга в "тендере года". После запроса на ремонт стадиона и закупки барабанов в укрытие в эстафету решил включиться государственный "Нафтогаз", который решил порадовать своих работников особым кофе.

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Оригинальный тендер от "Нефтегаза"

21 июня "Нафтогаз" объявил тендер на закупку 1507 килограммов кофе. Стоимость продукции должна составить 949,4 тысяч гривен.

Компания требует, чтобы это была 100% арабика со вкусом сухофруктов, шоколада и орехов. Кроме того, всю продукцию просят расфасовывать в килограммовые пачки. Таким образом, стоимость одной пачки кофе должна составить 630 гривен.

Интересно, что только в феврале "Нафтогаз" купил 1125 килограммов кофе. Тогда компания приобрела премиум арабику по 433 гривны за килограмм.

Перед Новым годом "Нафтогаз" приобрел кофе почти на 200 тысяч гривен, а в ноябре компании привезли 327 килограммов кофе стоимостью 610 гривен.