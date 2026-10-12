Кому насправді належить "Пузата Хата": що відомо про власників популярної мережі

"Пузата Хата" – одна з найвідоміших українських мереж ресторанів із традиційною кухнею та доступними обідами. Її часто пов'язують із братами-бізнесменами Костянтиновськими, однак публічні заяви одного з них і дані про юридичні особи показують, що історія власності складніша.

Хто створив "Пузату Хату" та до чого тут брати Костянтиновські

Мережа "Пузата Хата" розпочала роботу у 2003 році. Її концепція передбачала заклади з українською кухнею, домашніми стравами та форматом самообслуговування. Згодом бренд розширив присутність у великих містах України, а ресторанний бізнес доповнили доставка їжі та виробнича інфраструктура.

Цікаво! У публікаціях про український ресторанний бізнес мережу часто пов'язують із братами В'ячеславом та Олександром Костянтиновськими. Вони відомі підприємницькою діяльністю та роботою над ресторанними проєктами. Водночас називати їх беззаперечними власниками "Пузатої Хати" некоректно без уточнення обставин.

В інтерв'ю "Громадському радіо" у 2016 році В'ячеслав Костянтиновський прямо заявив, що вони з братом не володіли мережею. За його словами, вони розробляли концепцію "Пузатої Хати", але не були інвесторами та не керували компанією, яка розвивала цей бренд. Він також пояснював, що їхня діяльність у ресторанній сфері включала менеджмент і розробку концепцій для закладів.

Отже, важливо розрізняти авторство концепції ресторану, управління закладами та юридичне володіння бізнесом. Сам факт участі підприємців у розробці концепції не означає, що їм належать торговельна марка або всі ресторани мережі.

Які компанії пов'язані з мережею та що відомо про її власників

Встановити власника всієї мережі лише за назвою однієї юридичної особи непросто. У відкритих реєстрах фігурують компанії, пов'язані з ресторанною діяльністю під брендом "Пузата Хата", а їхній юридичний статус і склад засновників можуть відрізнятися.

Зокрема, ТОВ "ПУЗАТА ХАТА" з кодом ЄДРПОУ 33636438 має статус припиненої юридичної особи. За даними відкритого реєстру, серед її засновників були Владислав Гулій із часткою 59%, ТОВ "Дінапріс" із часткою 21% та ТОВ "ТМ-МСК" із часткою 20%. Ці дані стосуються саме зазначеної юридичної особи й самі по собі не доводять, кому належить бренд сьогодні.

Зверніть увагу! Інша компанія, ТОВ "Оперком", також працювала у сфері ресторанного бізнесу та фігурує в реєстрах у зв'язку із закладами "Пузата Хата". Водночас вона теж має статус припиненої юридичної особи. Тому її попередню структуру власності не слід автоматично вважати актуальною структурою власності всієї мережі.

Наявні відкриті дані дають змогу простежити історію окремих компаній та їхніх засновників, але не дають достатніх підстав беззастережно назвати одну фізичну особу кінцевим власником усіх ресторанів і прав на торговельну марку. Для остаточного висновку потрібно перевірити актуальні реєстраційні дані операційних компаній та власника торговельної марки.

Водночас сама мережа продовжує працювати. На корпоративній сторінці "Пузатої Хати" в LinkedIn зазначено, що вона має ресторани у великих містах України та власні виробничі комплекси. Це свідчить, що припинення окремих юридичних осіб не означає автоматичного припинення діяльності бренду.

Важливо! Отже, "Пузату Хату" часто пов'язують із братами Костянтиновськими через їхню участь у розробці ресторанної концепції. Проте В'ячеслав Костянтиновський публічно заперечував, що вони володіли мережею, а дані про юридичних осіб не дають підстав без додаткової перевірки назвати актуального кінцевого власника всього бізнесу.

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