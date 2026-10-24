Хто насправді володіє "Новою поштою": бізнесмени, які створили гіганта доставки

"Нова пошта" стала одним із найвідоміших українських брендів, а її послугами щодня користуються мільйони людей. Водночас за розвитком компанії стоять підприємці, які заснували бізнес на початку 2000-х років і згодом перетворили його на масштабну логістичну групу.

Хто є власниками "Нової пошти"

Кінцевими бенефіціарними власниками компанії "Нова пошта" є В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк. Саме ці підприємці у 2001 році заснували службу експрес-доставки, яка згодом стала одним із провідних гравців українського логістичного ринку. Це підтверджують офіційний сайт компанії та дані Forbes Ukraine.

Зверніть увагу! В'ячеслав Климов – український підприємець, який має багаторічний досвід у бізнесі. Окрім розвитку "Нової пошти", він долучився до створення Спілки українських підприємців у 2016 році та став її президентом. Організація об'єднує представників українського бізнесу й працює над поліпшенням підприємницького середовища в країні.

Володимир Поперешнюк – другий співвласник компанії, який разом із Климовим розвивав бізнес із моменту його заснування. Він також публічно коментує стратегію розвитку компанії, питання логістики та підприємництва. Обидва бізнесмени залишаються ключовими фігурами в управлінні й розвитку групи NOVA.

Важливо! Водночас в історії створення компанії важливу роль відіграла й Інна Поперешнюк. Офіційний сайт "Нової пошти" називає її співзасновницею. Вона також відома як підприємиця та співвласниця ресторанного бізнесу. Проте в актуальному переліку співвласників на сайті компанії окремо зазначені саме В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк.

Як "Нова пошта" перетворилася на велику бізнес-групу

Компанію заснували у 2001 році, коли ринок доставки в Україні ще активно формувався. Бізнес розвивався навколо експрес-перевезення документів, посилок і вантажів, а згодом компанія розширила мережу відділень, запровадила поштомати та цифрові сервіси для клієнтів.

Зверніть увагу! З часом "Нова пошта" стала частиною групи компаній NOVA, яка охоплює не лише доставку, а й інші напрями діяльності. Серед них – фінансова компанія NovaPay, ІТ-компанія Nova Digital, а також Supernova Airlines і Nova Global. Така структура дає змогу групі працювати з різними етапами логістики, платежів і міжнародних перевезень.

Компанія також розвиває міжнародний напрям. За інформацією офіційного сайту Nova Post, її представництва працюють у країнах Європи, а мережа обслуговування охоплює міжнародні маршрути між Україною та європейськими державами. Таким чином, бізнес, створений на початку 2000-х років, переріс межі внутрішньої доставки й став частиною міжнародної логістичної групи.

Отже, "Нова пошта" належить В'ячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку. Вони заснували компанію у 2001 році й стали ключовими власниками бізнесу, який згодом розширився до групи NOVA з логістичними, фінансовими та технологічними напрямами.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" та Укрпошта вже оновлюють свої сервіси до нових митних правил і радять продавцям заздалегідь перевірити товарні дані.