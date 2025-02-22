З чого почав свій шлях бізнесмена Ілон Маск

Ілон Маск – одіозний мільярдер, який став відомим не тільки завдяки бізнес-проєктам. Неабиякий резонанс створюють його неоднозначні заяви.

Якими були перші бізнеси Ілона Маска

Шлях Маска у світі бізнесу розпочався ще у 12 років. Саме тоді він створив відеогру під назвою Blastar, повідомляє 24 Канал.

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Довідка: Blastar – відеогра, де за сюжетом потрібно знищити інопланетний корабель, який перевозить зброю масового ураження.

Маску вдалося реалізувати Blastar за 500 доларів. Варто відзначити і наполегливість майбутнього мільярдера.

Аби увійти в бізнес Ілон Маск разом з братом Кімбалом звертались до підприємців. Це принесло свої плоди. Маск отримав запрошення від Пітера Ніколсона з Банку Нової Шотландії на літнє стажування. Тоді оплата майбутнього мільярдера складала 14 доларів на годину.

Під час студентства Маск отримував дохід завдяки таким бізнесам:

продаж комп'ютерів і комплектуючих у гуртожитку;

"нічний клуб" у великому орендованому будинку з 10 спальнями.

Зверніть увагу! Зараз Маск очолює компанію SpaceX, є співзасновником та генеральним директором Tesla. Також він став інвестором і співзасновником кількох інших технологічних компаній. Зокрема, xAI. Forbes оцінює статки Маска зараз у 393,3 мільрди доларів.