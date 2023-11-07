Intel не буде розширювати виробництво чипів у В'єтнамі: яка причина

Американський гігант Intel хотів розширити свої виробничі потужності у В'єтнамі. Згідно з планом, кількість виробництва продукції повинна була зрости вдвічі.

Зміна планів Intel

Корпорація Intel вирішила відкласти заплановані інвестиції у В'єтнам. Як повідомляють джерела, в'єтнамці вкрай розчаровані таким кроком, адже хотіли укріпити свої позиції на ринку виробництва мікросхем.

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Зараз у В'єтнамі працює найбільший у світі завод Intel, де складають та пакують мікросхеми. Позитивні прогнози робили після візиту Джо Байдена до країни та його запевнення, що Штати підтримують в'єтнамську індустрію мікросхем.

Джерела всередині корпорації поки що не можуть назвати точної причини, чому інвестиції у розширення у В'єтнамі вирішили поставити на паузу. Лунають чутки, що йдеться про сумніви стабільності поставок електроенергії та надмірної бюрократії. Втім, офіційної позиції компанії щодо цього кроку наразі немає.

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Натомість стало відомо, що Intel активно інвестує в упаковку мікросхем у Малайзії, яка є головним конкурентом В'єтнаму у Південно-Східній Азії. Відтак, дефіцит електроенергії, який відбувся у червні, може коштувати Ханою не лише репутації, а й великих інвестиційних збитків.