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Бізнес Актуальні новини Задля безпеки клієнтів в працівників: один з інтернет-провайдерів столиці змінює формат роботи
29 вересня, 18:25
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Оновлено - 18:38, 29 вересня

Задля безпеки клієнтів та працівників: один з інтернет-провайдерів столиці змінює формат роботи

Валерія Моргун

Інтернет-провайдер "Мережа Ланет" тимчасово призупинив роботу Центру обслуговування абонентів. Він не працюватиме у столиці.

Чому компанія призупиняє роботу у Києві

Причиною такого рішення називають міркування безпеки, про що повідомили у компанії.

Шановні абоненти! Роботу Центру обслуговування абонентів Мережі Ланет у Києві тимчасово призупинено. Таке рішення прийнято задля безпеки наших співробітників і відвідувачів Центру,
– йдеться у повідомленні.

Водночас "Мережа Ланет" продовжує працювати у звичному режимі. Отримати необхідну допомогу, консультацію та скористатися послугами можна дистанційно:

  • через доступні онлайн-сервіси;
  • або канали зв’язку.

Про відновлення роботи Центру обслуговування абонентів повідомлять додатково.

Нагадаємо, що росіяни наразі намагаються залишити українців без зв'язку. Протягом останніх тижнів ворог атакував різні компанії та дата-центри.

У понеділок, 28 вересня, внаслідок удару пошкоджень зазнав один із об'єктів компанії "Укртелеком". Але ситуація не вплинула на доступність телекомунікаційних послуг.

А ще 23 вересня  постраждали дата-центри у Києві провайдерів UTELS та "Павутина". Також пошкоджень зазнала гаряча лінія "Meest ПОШТА".

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