Почему компания приостанавливает работу в Киеве
Причиной такого решения называют соображения безопасности, о чем сообщили в компании.
Уважаемые абоненты! Работа Центра обслуживания абонентов сети "Ланет" в Киеве временно приостановлена. Так было решено в целях безопасности наших сотрудников и посетителей Центра,
– говорится в сообщении.
В то же время "Сеть Ланет" продолжает работать в обычном режиме. Получить необходимую помощь, консультацию и воспользоваться услугами можно удаленно:
- через доступные онлайн-сервисы;
- или каналы связи.
О возобновлении работы Центра обслуживания абонентов сообщат дополнительно.
Напомним, что россияне в настоящее время пытаются оставить украинцев без связи. В течение последних недель враг атаковал различные компании и дата-центры.
В понедельник, 28 сентября, в результате удара был поврежден один из объектов компании "Укртелеком". Однако это не повлияло на доступность телекоммуникационных услуг.
А еще 23 сентября пострадали дата-центры в Киеве провайдеров UTELS и "Паутина". Также повреждения получила горячая линия "Meest ПОШТА".