Каковы последствия атаки

О последствиях атаки сообщили в пресс-службе оператора, пишет "Интерфакс-Украина".

В результате вражеской атаки был поврежден один из объектов "Укртелекома". В настоящее время уточняем масштаб повреждений,

– отметили в компании.

Впрочем, в пресс-службе оператора заверили, что российский удар не повлиял на работу сервисов и доступность телекоммуникационных услуг для украинцев.

Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия,

– отметили в компании.

Также в "Укртелекоме" добавили важную деталь относительно безопасности персонала. По предварительным данным, среди сотрудников пострадавших нет, поэтому команда может быстро сосредоточиться исключительно на восстановлении оборудования.

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Почему враг систематически наносит удары по провайдерам

Атака на "Укртелеком" – это не случайность, а часть целенаправленной кампании России по уничтожению украинской связи, которая резко обострилась в сентябре.

Напомним, ранее мы писали, что 27 сентября в результате ударов по Киеву пострадал главный офис "Киевстара", хотя сеть устояла.

До этого, 23 сентября, Киев частично остался без интернета из-за повреждения дата-центров провайдеров UTELS и "Паутины".

А уже 25 сентября Россия нанесла удар по дата-центру Data Group. К счастью, благодаря резервным копиям компании удалось спасти все клиентские массивы данных. Также под обстрелом оказалась опорная сеть COSMONOVA.