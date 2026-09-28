Які наслідки атаки

Про наслідки атаки розповіли в пресслужбі оператора, пише "Інтерфакс-Україна".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів "Укртелекому". Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень,

– зазначили в компанії.

Втім, у пресслужбі оператора заспокоїли, що російський удар не вплинув на роботу сервісів та доступність телекомунікаційних послуг для українців.

Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи,

– зауважили в оператора.

Також в "Укртелекомі" додали важливу деталь щодо безпеки персоналу. За попередніми даними, серед співробітників постраждалих немає, тому команда може швидко сфокусуватися виключно на відновленні обладнання.

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Атака на "Укртелеком" – це не випадковість, а частина цілеспрямованої кампанії Росії зі знищення українського зв'язку, яка різко загострилася у вересні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 вересня внаслідок ударів по Києву постраждав головний офіс "Київстару", хоча мережа встояла.

Перед цим, 23 вересня, Київ частково залишився без інтернету через пошкодження дата-центрів провайдерів UTELS та "Павутина".

А вже 25 вересня Росія вдарила по дата-центру Data Group. На щастя, завдяки резервним копіям компанії вдалося врятувати всі клієнтські масиви даних. Також під вогнем опинялася опорна мережа COSMONOVA.