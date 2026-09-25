Резервні потужності та безпека даних

Попри пряме влучання та пошкодження обладнання, ворогу не вдалося знищити цифрові масиви. Компанія завчасно створила резервну інфраструктуру, що дало змогу миттєво перенаправити трафік. Усі важливі клієнтські дані зберегли повністю, а сервіси продовжили працювати на альтернативних майданчиках без втрати функціоналу, пише 24 Канал з посиланням на офіційну заяву компанії.

Сьогодні внаслідок ворожої атаки був пошкоджений наш дата-центр. Головне – наші працівники не постраждали,

– прокоментували на Facebook-сторінці Data Group.

Компанія додає: "Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження дата-центру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів. Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури".

Масштабні удари по київських провайдерах

Фахівці телеком-оператора вже оцінюють обсяги збитків та цілодобово відновлюють пошкоджені мережі. Обстріл Data Group став частиною серії системних атак Росії на українську телекомунікаційну галузь. Кілька днів тому ворожі ракети та дрони пошкодили вузлові дата-центри інших київських провайдерів, серед яких UTELS та "Павутина". Через це близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області тимчасово втратили доступ до мережі Інтернет.

Ситуація на ринку та наслідки для бізнесу

Попри постійні обстріли, більшість провайдерів швидко відновлює зв'язок. Зокрема, оператор Etherlink вже повністю запустив послуги після ремонту основного вузла.

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Проте не всім вдалося уникнути катастрофічних втрат. Внаслідок одного з ударів повністю знищили український дата-центр з потужностями хостинг-провайдера MiroHost, тому терміни його відновлення поки залишаються невідомими. Водночас Data Group продовжує надавати послуги у штатному режимі.