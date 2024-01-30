Попри рекордні продажі: німецький універмаг KaDeWe заявив про банкрутство

Протягом останніх двох років мережа німецьких універмагів KaDeWe демонструвала рекордні рівні продажів. Проте їй довелося оголосити про банкрутство через неспроможність платити за оренду.

Мережа KaDeWe збанкрутувала

Власники KaDeWe Group заявили, що вартість оренди у Берліні, Гамбурзі та Мюнхені надто велика і робить довгострокову прибуткову роботу майже неможливою.

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Немає сумнівів, що група може мати міцне майбутнє за нормальної орендної плати,

– сказав генеральний директор KaDeWe Майкл Петерсайм.

За останні два роки мережа заробила майже 728 мільйонів євро, що є найвищим показником у історії компанії. Також це на 24% більше ніж за аналогійний період до COVID.

Відомо, що вартість оренди нерухомості зросла на 37%.

KaDeWe Group, на 49,9% належить для австрійської імперії нерухомості Signa Retail. У 2023 році вона теж подала на банкрутство. Ще 50,1% належать Central Group з Таїланду.

До слова KaDeWe існує з 1907 року і є головним туристичним центром Берліну на рівні з Бранденбурзькими воротами та іншими пам'ятками.