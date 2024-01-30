Сеть KaDeWe обанкротилась

Владельцы KaDeWe Group заявили, что стоимость аренды в Берлине Гамбурге и Мюнхене слишком велика и делает долгосрочную прибыльную работу почти невозможной.

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Нет сомнений, что группа может иметь прочное будущее при нормальной арендной платы,

– сказал генеральный директор KaDeWe Майкл Петерсайм.

За последние два года сеть заработала почти 728 миллионов евро, что является самым высоким показателем в истории компании. Также это на 24% больше, чем за аналогичный период до COVID.

Заметьте! Известно, что стоимость аренды недвижимости выросла на 37%.

KaDeWe Group на 49,9% принадлежит для австрийской империи недвижимости Signa Retail. В 2023 году она тоже подала на банкротство. Еще 50,1% принадлежат Central Group из Таиланда.

К слову KaDeWe существует с 1907 года и является главным туристическим центром Берлина наравне с Бранденбургскими воротами и другими достопримечательностями.