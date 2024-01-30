Мережа KaDeWe збанкрутувала

Власники KaDeWe Group заявили, що вартість оренди у Берліні, Гамбурзі та Мюнхені надто велика і робить довгострокову прибуткову роботу майже неможливою.

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Немає сумнівів, що група може мати міцне майбутнє за нормальної орендної плати,

– сказав генеральний директор KaDeWe Майкл Петерсайм.

За останні два роки мережа заробила майже 728 мільйонів євро, що є найвищим показником у історії компанії. Також це на 24% більше ніж за аналогійний період до COVID.

Зауважте! Відомо, що вартість оренди нерухомості зросла на 37%.

KaDeWe Group, на 49,9% належить для австрійської імперії нерухомості Signa Retail. У 2023 році вона теж подала на банкрутство. Ще 50,1% належать Central Group з Таїланду.

До слова KaDeWe існує з 1907 року і є головним туристичним центром Берліну на рівні з Бранденбурзькими воротами та іншими пам'ятками.